Football Christian Eriksen retrouve de l’embauche en Bundesliga

ATS

11.9.2025 - 11:16

Libre après l'expiration de son contrat avec Manchester United, Christian Eriksen s'est engagé avec Wolfsburg pour une durée de deux ans.

Christian Eriksen était sans club après la fin de son contrat avec Manchester United.
Christian Eriksen était sans club après la fin de son contrat avec Manchester United.
IMAGO/News Images
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

11.09.2025, 11:16

Avec 144 matches avec sa sélection (46 buts), Christian Eriksen est le joueur danois le plus capé. Le 12 juin 2021, lors du premier match du Danemark à l'Euro contre la Finlande, il avait fait un arrêt cardiaque à la 43e minute, s'effondrant en plein match.

Attaquant de l'Inter Milan jusque fin 2021, il avait dû mettre un terme à son contrat et quitter l'Italie, car il porte depuis son malaise un défibrillateur, dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel en Italie.

Il avait alors rejoint l'Angleterre et Brentford fin janvier 2022 et était remonté sur les terrains fin février, plus de huit mois après sa crise cardiaque. Il s'était engagé à l'été 2022 avec Manchester United, pour un contrat de trois saisons qui a expiré au 30 juin 2025.

