Alphonso Davies (24 ans) va se faire opérer à Munich d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, a annoncé le Bayern. Le Canadien va manquer la fin de la saison et le début de l'exercice 2025/26.

Alphonso Davies (à droite) va se faire opérer à Munich d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. IMAGO/Agencia-MexSport

Keystone-SDA ATS

Alphonso Davies s'est blessé avec le Canada lors du match pour la troisième place de la Ligue des nations de la Concacaf (confédération nord-américaine). Il est sorti dès la 12e minute de la rencontre gagnée contre les États-Unis (2-1).

Les examens passés à Munich ont révélé une rupture des ligaments croisés antérieurs qui nécessite une opération. Pour cette blessure, la durée d'indisponibilité est de six mois minimum. Le Bayern va aussi devoir se passer pour «plusieurs semaines» de son défenseur central français Dayot Upamecano, touché au genou gauche.

Pour le club munichois, il s'agit d'un coup dur avant le sprint final dans la course au titre face à Leverkusen (six points d'avance à huit journées du terme), et en Ligue des champions (quart de finale contre l'Inter Milan avec l'aller à domicile le 8 avril et le retour huit jours plus tard à San Siro).