Daniel Thioune est le nouvel entraineur du Werder Brême, a annoncé le club allemand de Bundesliga mercredi. Il succède à Horst Steffen, licencié il y a trois jours.

Âgé de 51 ans, Daniel Thioune a dernièrement entraîné le Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Après un mauvais début de saison, il avait été libéré de ses fonctions en octobre.

Le Werder Brême n'a pas précisé la durée de contrat de son nouvel entraîneur. Le club des Lausannois Cameron Puertas et Isaac Schmidt est actuellement 15e du classement de Bundesliga et ne compte que 5 points d'avance sur Sankt Pauli, premier relégable.