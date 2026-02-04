  1. Clients Privés
Bundesliga Un nouveau coach pour Cameron Puertas et Isaac Schmidt à Brême

ATS

4.2.2026 - 14:24

Daniel Thioune est le nouvel entraineur du Werder Brême, a annoncé le club allemand de Bundesliga mercredi. Il succède à Horst Steffen, licencié il y a trois jours.

Daniel Thioune est le nouvel entraineur du Werder Brême.
Daniel Thioune est le nouvel entraineur du Werder Brême.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.02.2026, 14:24

Âgé de 51 ans, Daniel Thioune a dernièrement entraîné le Fortuna Düsseldorf, en 2e Bundesliga. Après un mauvais début de saison, il avait été libéré de ses fonctions en octobre.

Le Werder Brême n'a pas précisé la durée de contrat de son nouvel entraîneur. Le club des Lausannois Cameron Puertas et Isaac Schmidt est actuellement 15e du classement de Bundesliga et ne compte que 5 points d'avance sur Sankt Pauli, premier relégable.

