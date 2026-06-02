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Football Dante raccroche les crampons et retourne au Bayern

ATS

2.6.2026 - 12:53

Le Brésilien Dante, après avoir pris sa retraite de joueur à Nice à 42 ans, dirigera la réserve du Bayern Munich, a annoncé le club mardi. Il retrouvera le club bavarois onze ans après l'avoir quitté.

Keystone-SDA

02.06.2026, 12:53

Alors qu'il n'a disputé son dernier match que le 30 mai lors du barrage ayant permis à Nice de sauver sa place in extremis en Ligue 1, l'ancien défenseur central est déjà en place sur un banc.

Ligue 1. Nice sauvé in extremis des affres de la relégation

Ligue 1Nice sauvé in extremis des affres de la relégation

Pour ses premiers pas en tant qu'entraîneur, il a donc choisi le Bayern, un club dans lequel il a évolué comme joueur trois saisons avant de le quitter en 2015. Il va succéder à Holger Seitz.

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