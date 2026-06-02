Le Brésilien Dante, après avoir pris sa retraite de joueur à Nice à 42 ans, dirigera la réserve du Bayern Munich, a annoncé le club mardi. Il retrouvera le club bavarois onze ans après l'avoir quitté.

Herzlich willkommen zurück in München! 👋#Dante kehrt zum #FCBayern zurück und wird zur kommenden Saison Cheftrainer der #FCBAmateure. 🤝



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Keystone-SDA ATS

Alors qu'il n'a disputé son dernier match que le 30 mai lors du barrage ayant permis à Nice de sauver sa place in extremis en Ligue 1, l'ancien défenseur central est déjà en place sur un banc.

Pour ses premiers pas en tant qu'entraîneur, il a donc choisi le Bayern, un club dans lequel il a évolué comme joueur trois saisons avant de le quitter en 2015. Il va succéder à Holger Seitz.