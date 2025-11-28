Le RB Leipzig, premier poursuivant du Bayern en Bundesliga, n'a pu faire mieux que match nul (0-0) sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Un résultat qui offre une occasion aux Munichois de s'échapper un peu plus en tête du championnat d'Allemagne.

Nico Elvedi (à gauche) et Gladbach ont tenu en échec Leipzig vendredi. IMAGO/fohlenfoto

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Avec 26 points au compteur, Leipzig revient à cinq points du Bayern (31) qui reçoit samedi (15h30) le club hambourgeois de St. Pauli. Les hommes de Vincent Kompany ont l'occasion de prendre huit points d'avance sur le club de l'est de l'Allemagne en cas de victoire contre St. Pauli, qui occupe la 16e place et qui a perdu ses huit derniers matches de Bundesliga.

Le RB Leipzig se retrouve aussi sous la menace du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund (respectivement 23 et 22 points), qui s'affrontent samedi en début de soirée (18h30), pour le choc des poursuivants du Bayern. Stuttgart (22) et Francfort (20) pourraient profiter dimanche du faux-pas de Leipzig pour se replacer dans la course à la deuxième place.

Vendredi soir, le Borussia Mönchengladbach, qui aligné Nico Elvedi en défense durant toute la rencontre s'est vu refuser l'ouverture du score via Franck Honorat, pour une position de hors-jeu d'une toute petite pointe d'orteil (74e). Le capitaine de Leipzig, l'international allemand David Raum, a manqué le but de la victoire en fin de rencontre, lorsque sa frappe enroulée du gauche a trouvé le poteau de Moritz Nicolas (80e).