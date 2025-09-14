  1. Clients Privés
Bundesliga Débuts contrastés pour Fabian Rieder avec Augsbourg

ATS

14.9.2025 - 17:40

Fabian Rieder a vécu des débuts contrastés avec Augsbourg en Bundesliga. L'international suisse a ouvert le score, mais sa nouvelle équipe a fini par s'incliner contre St. Pauli, à Hambourg (2-1).

Fabian Rieder, ici avec l'équipe de Suisse contre la Slovénie, a marqué dès son premier match avec Augsbourg.
Fabian Rieder, ici avec l'équipe de Suisse contre la Slovénie, a marqué dès son premier match avec Augsbourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.09.2025, 17:40

14.09.2025, 17:56

Le milieu offensif bernois, arrivé en provenance du Stade Rennais le dernier jour du mercato, a marqué le 1-0 d'une tête rageuse au second poteau. St. Pauli a renversé le match grâce à des buts de Hountondji (45e, penalty) et de Sinani (77e).

Augsbourg, où évolue aussi le défenseur seelandais Cédric Zesiger (aligné 90 minutes dimanche), tentera de se relancer le samedi prochain lors de la venue du FSV Mayence de Silvan Widmer.

