L'expérimenté Dieter Hecking est le nouveau coach du VfL Bochum, lanterne rouge de la Bundesliga.

Dieter Hecking est le nouvel entraîneur de Bochum. IMAGO/Steinsiek.ch

Le technicien de 60 ans, qui succède à l'ex-entraîneur de St-Gall Peter Zeidler limogé il y a trois semaines, a pour mission de maintenir le club en 1re division. Il a signé un contrat portant jusqu'au printemps prochain.

Bochum connaît un début de championnat catastrophique, avec 1 point conquis en 9 journées et une différence de buts de -20 (9-29). Seuls Saarebruck en 1963 et Greuther Fürth en 2021 ont vécu une entame de saison plus compliquée.

Le coach intérimaire Markus Feldhoff n'a pas fait mieux que Zeidler, subissant de lourdes défaites face au Bayern Munich (5-0) et à l'Eintracht Francfort (7-2).

