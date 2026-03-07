Derrière le Bayern, inaccessible leader, et Dortmund, confortablement installé à la 2e place de la Bundesliga, Hoffenheim a fait la bonne opération de la 25e journée en allant s'imposer samedi à Heidenheim (4-2). Le Bayer Leverkusen a lui été tenu en échec à Freiburg (3-3).

Alexander Prass, auteur d’un doublé, et Hoffenheim ont fait la bonne affaire samedi en Bundesliga. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A neuf journées de la fin de la saison, les Munichois, avec 66 points et onze longueurs d'avance sur le Borussia, filent droit vers un 35e titre. Le suspense se joue plus bas, dans la course aux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions. La première est assurée au Bayern, la deuxième consolidée par le Borussia Dortmund (55 pts), qui s'est imposé samedi à Cologne 2-1.

Derrière, Hoffenheim (3e, 49 pts) est allé s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge Heidenheim (4-2) et réalise la bonne opération dans la lutte à quatre pour les 3e et 4e places.

Stuttgart (4e, 47 pts) n'a pu faire mieux qu'un match nul à Mayence (2-2). Menés 1-0, les hommes de Sebastian Hoeness ont renversé la rencontre en l'espace de 61 secondes par Ermedin Demirovic et Deniz Undav, mais Mayence a égalisé dans le temps additionnel. Le club souabe ne conserve sa 4e place qu'à la différence de buts sur le RB Leipzig (+16 contre +14), qui a arraché la victoire contre Augsbourg (2-1) dans le temps additionnel de la seconde période.

Leverkusen craque à Freiburg

Dans cette lutte à quatre, le Bayer Leverkusen a cédé deux précieux points à Freiburg en fin de rencontre, à quatre jours de défier Arsenal en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les hommes de Kasper Hjulmand ont été menés à deux reprises en première période (1-0, puis 2-1), mais ont rejoint les vestiaires à égalité (2-2). Ils ont pris l'avantage à la 52e minute grâce à Martin Terrier, mais Matthias Ginter a égalisé à la 86e (3-3).

Avec 44 points, Leverkusen reste à la 6e place et décroche, désormais à cinq points de Hoffenheim et à trois du duo Stuttgart-Leipzig. Le «Werkself» (onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) va enchainer la double confrontation contre Arsenal en C1, entrecoupée d'un choc face au Bayern (samedi 14 mars, 15h30).