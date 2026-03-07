  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Dortmund bien installé, la belle affaire pour Hoffenheim

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

Derrière le Bayern, inaccessible leader, et Dortmund, confortablement installé à la 2e place de la Bundesliga, Hoffenheim a fait la bonne opération de la 25e journée en allant s'imposer samedi à Heidenheim (4-2). Le Bayer Leverkusen a lui été tenu en échec à Freiburg (3-3).

Alexander Prass, auteur d’un doublé, et Hoffenheim ont fait la bonne affaire samedi en Bundesliga.
Alexander Prass, auteur d’un doublé, et Hoffenheim ont fait la bonne affaire samedi en Bundesliga.
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.03.2026, 21:28

A neuf journées de la fin de la saison, les Munichois, avec 66 points et onze longueurs d'avance sur le Borussia, filent droit vers un 35e titre. Le suspense se joue plus bas, dans la course aux dernières places qualificatives pour la Ligue des champions. La première est assurée au Bayern, la deuxième consolidée par le Borussia Dortmund (55 pts), qui s'est imposé samedi à Cologne 2-1.

Bundesliga. Privé d'Harry Kane, le Bayern en plante quatre au Gladbach d'Elvedi

BundesligaPrivé d'Harry Kane, le Bayern en plante quatre au Gladbach d'Elvedi

Derrière, Hoffenheim (3e, 49 pts) est allé s'imposer sur la pelouse de la lanterne rouge Heidenheim (4-2) et réalise la bonne opération dans la lutte à quatre pour les 3e et 4e places.

Stuttgart (4e, 47 pts) n'a pu faire mieux qu'un match nul à Mayence (2-2). Menés 1-0, les hommes de Sebastian Hoeness ont renversé la rencontre en l'espace de 61 secondes par Ermedin Demirovic et Deniz Undav, mais Mayence a égalisé dans le temps additionnel. Le club souabe ne conserve sa 4e place qu'à la différence de buts sur le RB Leipzig (+16 contre +14), qui a arraché la victoire contre Augsbourg (2-1) dans le temps additionnel de la seconde période.

Leverkusen craque à Freiburg

Dans cette lutte à quatre, le Bayer Leverkusen a cédé deux précieux points à Freiburg en fin de rencontre, à quatre jours de défier Arsenal en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les hommes de Kasper Hjulmand ont été menés à deux reprises en première période (1-0, puis 2-1), mais ont rejoint les vestiaires à égalité (2-2). Ils ont pris l'avantage à la 52e minute grâce à Martin Terrier, mais Matthias Ginter a égalisé à la 86e (3-3).

Avec 44 points, Leverkusen reste à la 6e place et décroche, désormais à cinq points de Hoffenheim et à trois du duo Stuttgart-Leipzig. Le «Werkself» (onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) va enchainer la double confrontation contre Arsenal en C1, entrecoupée d'un choc face au Bayern (samedi 14 mars, 15h30).

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Casquette et salut militaire: Trump a accueilli les dépouilles des soldats américains
Fabrice Luchini : «Ma compagne m'a soigné de ma phobie du couple»
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Bienne se met à rêver, Lausanne va chercher sa qualif à Fribourg