Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 contre Freiburg. Gregor Kobel a signé dimanche le 14e blanchissage de sa saison en Bundesliga.

Fabio Silva et Dortmund se sont qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Freiburg, qui avait laissé Johan Manzambi au repos, mais avec qui Bruno Ogbus a disputé l'intégralité du match, a concédé une huitième défaite consécutive face au BVB. Gregor Kobel a pour sa part fêté le 1000e match à domicile du BVB en Bundesliga avec un 14e blanchissage cette saison.

Rouven Tarnutzer a quant à lui effectué ses débuts en Bundesliga. Le jeune joueur originaire de Schaffhouse, âgé de seulement 18 ans, est entré en jeu à la 84e minute pour Freiburg.

Freiburg reste à la 8e place, juste derrière Francfort, à égalité de points, tandis que le BVB a consolidé sa 2e place et ne peut plus être détrôné des quatre premières places.

Derrière le Bayern (82 points), sacré champion pour la 35e fois de son histoire, et le Borussia Dortmund, le RB Leipzig a fait un pas important vers la 3e place, grâce à sa victoire contre l'Union Berlin (3-1) vendredi soir. Les hommes d'Ole Werner comptent 62 points, soit une avance de cinq points sur la 5e place.

Mauvaise opération pour Stuttgart

Dimanche, Stuttgart a dû se contenter du match nul (1-1) contre Brême, réalisant une mauvaise opération. L’équipe de Sebastian Hoeness a été mené au score dès la 18e minute sur un but de Jens Stage, avant l'égalisation d'Ermedin Demirovic à l'heure de jeu (61e).

Avec 57 points au soir de la 31e journée de Bundesliga, Stuttgart conserve la 4e place, mais voit Hoffenheim revenir à égalité (meilleure différence générale de buts pour Stuttgart, +20 contre +16). Derrière, le Bayer Leverkusen en profite pour se replacer en embuscade à la 6e place avec 55 points, grâce à sa victoire à Cologne samedi (2-1).

Stuttgart se rendra la semaine prochaine sur la pelouse de Hoffenheim, avant de recevoir Leverkusen une semaine plus tard, deux matches cruciaux dans la lutte pour la prochaine C1.