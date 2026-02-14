  1. Clients Privés
Bundesliga En promenade de santé, le Bayern reprend sa marge sur Dortmund

ATS

14.2.2026 - 21:43

Le Bayern Munich conserve six points d'avance sur Borussia Dortmund après 22 matches en Bundesliga. Le leader s'est imposé samedi 3-0 sur la pelouse du Werder Brême.

Harry Kane a frappé deux fois pour le Bayern Munich.
Harry Kane a frappé deux fois pour le Bayern Munich.
ats
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

14.02.2026, 21:43

En battant le Werder Brême 3-0 samedi, le Bayern Munich a maintenu son avance de six points sur le Borussia Dortmund qui avait gagné son match de la 22e journée du Championnat d'Allemagne la veille contre Mayence (4-0).

Déjà large vainqueur d'Hoffenheim (5-1) et du RB Leipzig en Coupe (2-0), l'équipe de Vincent Kompany a confirmé qu'elle avait retrouvé toute sa force après avoir lâché 5 points fin janvier contre Augsbourg (2-1) et le HSV (2-2).

Le géant bavarois est prêt à 15 jours du Klassiker, le 28 février, où le Borussia, seule équipe à s'accrocher au rythme infernal du Rekordmeister, abattra une de ses dernières cartes dans la course au titre.

A Brême, l'habituel Harry Kane a frappé deux fois, un penalty imparable et un tir malin contre le poteau après une perte de balle de la défense hanséatique. L'Anglais conforte sa place de leader du classement des buteurs avec déjà 26 réalisations, soit le double de son poursuivant immédiat, son coéquipier colombien Luis Diaz (13 buts).

Leon Goretzka a aggravé le score en fin de match pour le Bayern, qui jouait pour la première fois de la saison sans son international français Michael Olise, suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Hoffenheim s'est bien remis de la correction munichoise et a battu Fribourg (3-0) pour conforter sa position sur la troisième marche du podium avec 45 points et rester très bien placé dans la course à la prochaine Ligue des champions.

Le quatrième qualifié potentiel pour la Ligue des champions est Stuttgart (42 pts), qui s'est imposé 3-1 à domicile contre Cologne. Mais Leipzig, qui compte 39 points, repassera quatrième à la faveur de la différence de buts s'il bat Wolfsburg à domicile dimanche (17h30).

Leverkusen (39 pts) enfin, a parfaitement préparé son barrage de C1 contre l'Olympiakos mercredi, match aller au Pirée, en battant Sankt Pauli 4-0, avec deux buts en deux minutes de l'Anglais Jarell Quansah (13) et du Tchèque Patrik Schick (14). Le Burkinabè Edmond Tapsoba et le Néerlandais Ernest Poku ont salé l'addition pour les Hambourgeois (17e) qui restent relégables, deux longueurs derrière le Werder, barragiste.

