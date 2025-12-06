  1. Clients Privés
Bundesliga Johan Manzambi fait parler la poudre, Harry Kane aussi

ATS

6.12.2025 - 17:42

Johan Manzambi a encore fait trembler les filets en Bundesliga. Mais le milieu de terrain genevois n'a pas pu empêcher la défaite du SC Fribourg samedi sur la pelouse de Heidenheim (2-1).

Johan Manzambi a encore fait trembler les filets en Bundesliga.
Johan Manzambi a encore fait trembler les filets en Bundesliga.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

06.12.2025, 17:42

06.12.2025, 21:14

Positionné cette fois en numéro 10 par son entraîneur Julian Schuster, Manzambi a ouvert le score d'une belle frappe du pied droit à 20 mètres (40e). Heidenheim a toutefois égalisé peu avant l'heure de jeu par Patrick Mainka (59e) avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel (90e+4 Schimmer).

L'international suisse (8 sélections, 3 buts) ne saura donc sans doute pas se satisfaire de son troisième but consécutif marqué en championnat. L'excellence de sa forme vient malgré tout couronner une année 2025 qui aura été celle de son éclosion tant sur les pelouses allemandes qu'avec l'équipe de Suisse.

Bundesliga. On ne l'arrête plus : Johan Manzambi encore buteur !

BundesligaOn ne l'arrête plus : Johan Manzambi encore buteur !

Triplé de Kane

Large vainqueur à Stuttgart (5-0), le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en tête de la Bundesliga. Le champion en titre a signé une 12e victoire en 13 matches (pour un match nul) grâce notamment à un triplé de Harry Kane.

Le capitaine de la sélection anglaise a pourtant dû attendre l'heure de jeu pour faire son apparition sur le pré. Cela ne l'a pas empêché de réussir son troisième triplé de la saison en l'espace de 22 minutes. Il compte désormais 17 réussites en 13 matches de Bundesliga.

Un autre triplé en... 18 minutes !

Le jeune international ivoirien Yan Diomandé (19 ans) a lui aussi inscrit un triplé en l'espace de 18 minutes seulement lors de la très large victoire du RB Leipzig à domicile contre l'Eintracht Francfort (6-0), samedi en début de soirée. Grâce à ce succès, le club de l'est de l'Allemagne reste à huit longueurs du Bayern Munich (29 points contre 37).

Le FC Augsbourg des Suisses Fabian Rieder et Cédric Zesiger a également fêté une victoire importante devant le Bayer Leverkusen (2-0). Au classement, Augsbourg est 13e, à trois points de Fribourg (9e) et... 24 de l'intouchable leader munichois.

