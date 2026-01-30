  1. Clients Privés
Bundesliga Leon Goretzka annonce son départ du Bayern Munich à l'été

ATS

30.1.2026 - 14:18

L'international allemand Leon Goretzka quittera le Bayern Munich à l'été, a annoncé le milieu défensif vendredi, mettant fin aux rumeurs de départ dès cet hiver. Son contrat se termine au 30 juin.

Leon Goretzka quittera le Bayern cet été.
Leon Goretzka quittera le Bayern cet été.
ATS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

30.01.2026, 14:18

30.01.2026, 14:20

«Aussi honoré que je sois par l'intérêt de grands clubs internationaux, j'ai clairement décidé, pour moi-même, que je souhaitais rester au Bayern jusqu'à la fin de la saison», a posté Leon Goretzka (30 ans) sur son compte Instagram vendredi en fin de matinée.

«Dans le même temps, le club et moi avons convenu, au terme de discussions bonnes et constructives, que notre période commune à succès s'achèvera cet été. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est aussi pour moi le bon moment d'ouvrir un nouveau chapitre: en tant que footballeur et en tant qu'homme», a ajouté Goretzka.

Formé dans la Ruhr à Bochum où il est passé professionnel à l'été 2012, puis transféré à Schalke un an plus tard, Leon Goretzka a rejoint le Bayern en juillet 2018, remportant notamment la Ligue des champions en 2020 ainsi que six titres de champion d'Allemagne.

