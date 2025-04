Leverkusen a quasiment dit adieu dimanche à ses espoirs de deuxième titre consécutif de champion d'Allemagne après son nul (1-1) à St. Pauli, un résultat qui ouvre une autoroute au Bayern Munich.

Agence France-Presse Gregoire Galley

A quatre journées de la fin de la Bundesliga, Leverkusen compte huit points de retard sur le Bayern (64 contre 72), avec une différence de buts générale largement favorable aux Munichois (+58 contre +30), qui n'avaient fait qu'une bouchée d'Heidenheim samedi (4-0).

Mathématiquement, les hommes de Vincent Kompany ont encore besoin de cinq points pour aller récupérer un 34e titre, mais quatre points devraient suffire, même en cas de sans-faute du Bayer04.

Le Bayern pourrait même décrocher son titre dès samedi en cas de victoire chez lui contre Mayence, si Leverkusen ne s'impose pas au même moment (15h30) contre Augsbourg à domicile.

Dimanche, les hommes de Xabi Alonso ont pourtant ouvert le score par Patrik Schick, auteur de son 18e but cette saison, de la tête sur un coup franc tiré par Alejandro Grimaldo. Mais sur une erreur de main du gardien et capitaine Lukas Hradecky, St. Pauli a égalisé par Carlo Boukhalfa en fin de rencontre.

Une quatrième prestation d'une grande pauvreté offensive pour Leverkusen après son élimination à Bielefeld (D3) en demies de Coupe, un succès in extremis à Heidenheim (1-0) et un nul contre l'Union Berlin (0-0).

«On doit être honnête: la chance est passée. Les prestations que nous réalisons ne sont pas assez bonnes. Après tant de matches, nous semblons manquer d'énergie. Nous avons encore perdu deux points. La saison dernière était incroyable, cette saison est malheureusement différente», a souligné Schick au micro du diffuseur DAZN.

4e place indécise

«Avec ce match nul, ce n'est pas fait mathématiquement, mais ça va être très très difficile. L'avance du Bayern est importante», a reconnu Xabi Alonso sur DAZN.

Derrière le duo de tête, Francfort a fait un pas vers la qualification en Ligue des champions, malgré un nul à Augsbourg (0-0). L'Eintracht reste troisième, avec quatre points d'avance sur la cinquième place (52 contre 48 pour Fribourg), après les faux-pas de Leipzig contre Kiel (1-1) et de Mayence contre Wolfburg (2-2).

Grâce à son succès contre Mönchengladbach (3-2), le Borussia Dortmund a profité de ces matches nuls pour revenir à quatre points de la 4e place de Leipzig (45 contre 49), qui paraissait hors de portée (10 points) à la 26e journée.

Mené au score contre le cours du jeu, Dortmund a renversé la situation en trois minutes, par Serhou Guirassy (41e) et Felix Nmecha (44e), avant que Daniel Svensson ne marque un troisième but dans le temps additionnel de la première période.

Dans la course à l'Europe, cinq équipes se tiennent en quatre points, entre Leipzig (4e, 49), Fribourg (5e, 48), Mayence (6e, 47), Dortmund (7e, 45) et Brême (8e, 45). Mönchengladbach (9e, 44) et Augsbourg (10e, 43) restent en embuscade.

Le quatrième de Bundesliga ira en phase de groupe de la C1, le cinquième en phase de groupe de la Ligue Europa et le sixième devra passer par les barrages de la Ligue Conférence.