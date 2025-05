Hambourg est de retour en Bundesliga sept ans après l'unique relégation de son histoire. Le HSV et ses défenseurs suisses Miro Muheim et Silvan Hefti ont validé leur retour dans l'élite en écrasant Ulm 6-1 samedi.

HSV Hamburg po 7⃣ sezonach wraca do Bundesligi! Hamburg oszalał ze szczęścia #domBundesligi pic.twitter.com/WstCCwbgPb — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 10, 2025

Keystone-SDA ATS

Champion national à six reprises et champion d'Europe il y a plus de quatre décennies, Hambourg avait connu la culbute le 12 mai 2018 à l'issue de la dernière journée de Bundesliga et malgré une victoire à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Le dernier club allemand à avoir disputé jusque-là toutes les saisons de la Bundesliga, créée en 1963, était tombé.

L'horloge installée depuis 2001 dans le Volksparkstadion et qui faisait le décompte du temps passé en Bundesliga, s'était arrêtée sur 54 ans, 261 jours, 36 minutes et 2 secondes. Elle se trouve depuis au Musée du football allemand à Dortmund.

Samedi, après 2555 jours de purgatoire, sept entraîneurs différents et trois intérimaires, des déceptions, des espoirs envolés et de cruelles désillusions, le HSV a enfin retrouvé sa place parmi l'élite. Et ce sous la direction d'un enfant de Hambourg, Merlin Polzin, 34 ans, appelé en pompier de service à la mi-février 2024 et à nouveau dans ce costume à partir de fin novembre 2024.

Le couac de 2023

Au coup de sifflet final, les plus de 56'000 spectateurs du Volksparkstadion de Hambourg ont envahi la pelouse pour célébrer le retour tant attendu en Bundesliga, qu'ils pensaient avoir assuré le 28 mai 2023.

Lors de cette dernière journée de la saison 2022/23, Hambourg était allé s'imposer à Sandhausen. Le speaker du stade avait annoncé la remontée du club du Nord de l'Allemagne par erreur, car dans le même temps Heidenheim était parvenu à arracher la victoire grâce à deux buts dans le temps additionnel à Ratisbonne (3-2) pour dépasser Hambourg au finish...