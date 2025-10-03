Complètement épanoui au Bayern, Harry Kane réalise à 32 ans le meilleur début de saison de sa carrière. Il empile les buts, mais affiche aussi une omniprésence dans le jeu du club de Munich.

Harry Kane réalise à 32 ans le meilleur début de saison de sa carrière. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Depuis le début de la saison, le Bayern avance au pas de charge, en Allemagne comme sur la scène européenne. L'équipe a aligné neuf victoires en autant de rencontres, face à quelques cadors comme Leipzig (6-0) ou Chelsea (3-1), et a inscrit un total de 35 buts.

Face à l'Eintracht Francfort samedi (18h30) pour la 6e journée de Bundesliga, les Munichois passent un nouveau test avec le 10/10 dans le viseur. Ils peuvent compter sur Harry Kane, resplendissant aux quatre coins du terrain depuis le début de la saison.

Avec 17 buts en 9 matches (dont deux triplés, et cinq doublés), le capitaine de la sélection anglaise affole les compteurs. «Il y a quelques joueurs qui sont de classe mondiale, mais en ce moment, Harry Kane est le meilleur. Il a une technique de tir exceptionnelle, probablement la meilleure au monde», a loué l'ancien du Bayern Stefan Effenberg, lors de l'émission de télévision dominicale Doppelpass, sur Sport 1.

L'impact de Kane, no 9 hybride, va bien au-delà des buts qu'il inscrit. Il n'est pas rare de voir l'attaquant redescendre juste devant ses coéquipiers de la défense centrale pour participer à la construction d'une phase offensive. Toujours aussi disponible en zone mixte après les rencontres du Bayern, Kane répète à l'envi que dans cette équipe, il sait qu'il aura à chaque match des occasions de marquer, à lui de se montrer aussi réaliste que possible et de surfer sur la vague actuelle.

100 buts en 104 matches

Avec Kane, le Bayern évolue en ce moment avec Michael Olise à droite, Serge Gnabry au centre et Luis Diaz à gauche. Le joyau allemand Jamal Musiala est en rééducation après sa grave blessure subie en juillet – fracture du péroné gauche avec luxation de l'articulation de la cheville – et est attendu de retour début 2026.

Il y a une semaine, le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions a atteint les 100 buts pour le Bayern en 104 matches depuis son arrivée à l'été 2023, un record pour les championnats européens majeurs. C'est mieux que les 105 matches nécessaires à Cristiano Ronaldo avec le Real et Erling Haaland avec Manchester City pour atteindre cette marque.

«Mon état d'esprit, c'est de voir à quelle vitesse je peux atteindre les 100 prochains, et j'espère le faire encore plus rapidement. Pour le Bayern, oui», a-t-il glissé après la rencontre, en réponse aux «rumeurs» et aux «bruits extérieurs» qu'il prend comme «un compliment», autour de son contrat qui arrive à échéance à l'été 2027.

«Pas le mal du pays»

Selon les médias allemands, il existe une clause libératoire pour l'été 2026, à condition que le joueur signifie au club son intention de partir d'ici à la fin du mercato hivernal, début février 2026. «Je suis heureux ici, ma famille est installée, mes enfants sont scolarisés. Je n'ai pas le mal du pays», a affirmé Kane.

De là à être ouvert à d'éventuelles discussions pour prolonger au-delà de l'été 2027 ? «Nous n'avons pas encore eu cette conversation, c'est quelque chose dont on peut discuter, c'est sûr», a-t-il glissé la semaine dernière. «Ces discussions pourraient avoir lieu, elles n'ont pas encore eu lieu, et si elles ont lieu, nous aurons simplement une conversation ouverte et honnête», a-t-il ajouté.

