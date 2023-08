C’est officiel : Harry Kane rejoint le Bayern Munich

Harry Kane (30 ans) quitte Tottenham pour le Bayern Munich, où il s'est engagé jusqu'en 2027. L'attaquant anglais avait inscrit 280 buts en 435 matches avec les Spurs.

🎬 Action! FC Bayern proudly presents 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄. #ServusHarry pic.twitter.com/93IWBU7TOx — FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2023

Le Bayern a déboursé un peu plus de 100 millions d'euros, selon les médias, pour recruter le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre (58 buts). Il s'agit d'un record pour la Bundesliga. Kane n'avait plus qu'un an de contrat avec le club londonien, qui a préféré le vendre plutôt que de risquer de le voir partir libre en été 2024.

Le club bavarois, qui a été champion d'Allemagne sans interruption depuis onze ans, a enfin trouvé avec Harry Kane le remplaçant à son avant-centre Robert Lewandowski, plus de 12 mois après le départ au FC Barcelone de sa machine à buts polonaise.

Harry Kane : «La culture de la gagne au Bayern»

Kane espère enfin ouvrir son palmarès. Malgré tous ses buts, il n'a encore jamais gagné de trophée en club. Cette lacune devrait être comblée en Bavière.

«Le Bayern est un des plus grands clubs au monde et j'ai toujours dit que je souhaitais évoluer dans ma carrière au plus haut niveau et le prouver. Le Bayern se caractérise par la culture de la gagne, on se sent bien d'être ici», a expliqué Kane, cité dans le communiqué du Bayern.

L'attaquant avait fait quelques minutes plus tôt ses adieux aux supporters de Tottenham sur les réseaux sociaux.

ATS