Irrésistible, le Bayern améliore un record vieux de 54 ans

Le Bayern a battu samedi sur la pelouse du Sankt Pauli à Hambourg le record du nombre de buts marqués en une saison de Bundesliga, Leon Goretzka (53e) puis Michael Olise (54e) inscrivant les 102e et 103e buts du club bavarois. Ceci à cinq journées du terme.

Le Bayern est le seul club allemand à avoir atteint la barre des 100 buts sur un exercice. ats

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Le précédent record appartenait déjà au géant bavarois depuis la saison 1971-72, conclue à l'époque avec 101 buts, dont 40 pour le seul attaquant Gerd Müller.

Le Bayern est le seul club allemand à avoir atteint la barre des 100 buts sur un exercice, puisqu'en plus des saisons 2025/26 et 1971/72, la saison 2019/2020 sous les ordres de Hansi Flick s'était terminée à 100 buts, porté par les 36 réalisations de Robert Lewandowski. Cette saison, outre Harry Kane, Luis Diaz (15) et Michael Olise (12) ont passé la barre des 10 réalisations, alors que Serge Gnabry n'en est pas loin (8).

Dans les cinq plus grands championnats européens, les records ont été établis sur des saisons avec au moins 38 matches, contre 34 pour la Bundesliga.

Le Real Madrid a inscrit 121 buts lors de la saison 2011/12. En Italie, l'AC Milan avait inscrit 118 buts en 1949/50, autant que le RC Paris en France lors de l'exercice 1959/60. En Angleterre, Manchester City a fini la saison 2017/18 avec 106 buts, mais le record remonte à la saison 1930/31 pour Aston Villa, avec 128 buts en 42 matches.