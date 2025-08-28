  1. Clients Privés
Mercato Isaac Schmidt prêté par Leeds au Werder Brême

ATS

28.8.2025 - 20:19

Isaac Schmidt évoluera en Bundesliga cette saison. Le Vaudois a été prêté par Leeds au Werder Brême, a annoncé jeudi le club allemand, qui a précisé que le prêt était assorti d'une option d'achat.

Isaac Schmidt va découvrir un nouveau championnat avec le Werder Brême (archives).
Isaac Schmidt va découvrir un nouveau championnat avec le Werder Brême (archives).
ats

Keystone-SDA

28.08.2025, 20:19

28.08.2025, 20:44

Le défenseur de 25 ans formé au Lausanne-Sport quitte donc l'Angleterre un an après son arrivée à Leeds, avec qui il a fêté une promotion en Premier League. Peu aligné la saison dernière, ses perspectives de jouer dans l'élite du football anglais étaient plus que réduites cette année.

Latéral gauche de métier, Schmidt peut aussi évoluer sur le flanc droit de la défense, comme il l'a fait lors de ses récentes sorties avec l'équipe de Suisse. L'ancien joueur de Saint-Gall a d'ailleurs été rappelé par Murat Yakin jeudi pour les premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026. Il devrait se battre pour le poste de titulaire avec Silvan Widmer.

