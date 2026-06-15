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Mercato Cédric Itten sur le point de faire son retour en Bundesliga

ATS

15.6.2026 - 22:17

L'international suisse Cédric Itten s'apprête à faire son retour en 1re Bundesliga. Selon plusieurs médias, l'attaquant de 29 ans quitterait le Fortuna Düsseldorf pour rejoindre le Werder Brême.

Cedric Itten devrait rejoindre le Werder Brême.
Cedric Itten devrait rejoindre le Werder Brême.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.06.2026, 22:17

15.06.2026, 22:20

Itten avait déjà disputé une demi-saison dans l'élite allemand en 2021 avec le Greuther Fürth. L'attaquant aux 15 sélections (5 buts) en équipe nationale était ensuite revenu en Suisse pour passer trois ans aux Young Boys, avec qui il a remporté deux titres de champion. Il y a un an, il a rejoint la 2e Bundesliga où, malgré la relégation du Fortuna Düsseldorf, il a convaincu avec 15 buts en 30 matches, ce qui lui a valu d'être sélectionné pour la Coupe du monde.

C'est probablement la raison pour laquelle le Werder Brême ne peut pas encore annoncer officiellement le transfert. Les examens médicaux ne seraient pas encore terminés.

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