Scène cocasse en Bundesliga «Je n’ai jamais vécu ça» - La gaffe improbable d’une journaliste

Clara Francey

24.8.2025

Au terme du match Francfort-Brême de la 1re journée de Bundesliga, une journaliste de Sky a pris le capitaine du Werder... pour un joueur de l'Eintracht !

DPA

24.08.2025, 10:51

Un échange de maillots a provoqué une scène insolite samedi lors de la retransmission du match de Bundesliga entre Francfort et le Werder Brême (4-1). Le capitaine du Werder, Marco Friedl, portait un maillot de l’Eintracht après un échange avec son ancien coéquipier Michael Zetterer. Résultat : la journaliste de Sky Katharina Kleinfeldt l’a félicité... pour une victoire qui n’était pas la sienne.

«Je suis joueur du Werder Brême», a déclaré Friedl. «C’est ma faute. Désolée», a répondu la journaliste de Sky après avoir brièvement eu l’air confuse, avant de réaliser son erreur. Les deux se sont serré la main. «Reprenons depuis le début», a ajouté Katharina Kleinfeldt, avant de mener l’interview correctement avec le joueur du Werder.

Friedl, visiblement agacé, a réagi : «Je n’ai jamais vécu ça. On avait parlé ensemble 90 minutes avant le match, parce qu’apparemment c’était super important d’avoir les médias dans le vestiaire. Et après ça, elle ne me reconnaît même plus ? C’est quand même un peu ridicule.»

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

