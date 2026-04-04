Johan Manzambi a inscrit un but de prestige face au Bayern Munich. L'international suisse a ouvert la marque pour le SC Fribourg lors de la défaite 3-2, au scénario fou, contre le leader de Bundesliga samedi à domicile.

Johan Manzambi a ouvert le score face au Bayern Munich de belle manière. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le milieu de terrain a pris de court le portier du «Rekordmeister» Manuel Neuer d'une superbe frappe lointaine à la 46e. Son coéquipier Lucas Holer a doublé la marque à la 71e, avant que Tom Bischof (81e, 90e+2) et Lennart Karl (90e+9) ne sauvent le Bayern dans une fin de partie complètement folle.

Il s'agit de la 5e réussite du Genevois de 20 ans cette saison avec le club du Bade-Wurtemberg. En sélection, il avait marqué à deux reprises lors des éliminatoires pour la Coupe du monde à l'automne dernier, à chaque fois contre la Suède.

🚨🇩🇪 | GOAL: WHAT A FANTASTIC GOAL FROM JOHAN MANZAMBI!



Freiburg 1-0 Bayern Munich.



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