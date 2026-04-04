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Bundesliga Johan Manzambi brille dans un match dingue face au Bayern !

ATS

4.4.2026 - 17:41

Johan Manzambi a inscrit un but de prestige face au Bayern Munich. L'international suisse a ouvert la marque pour le SC Fribourg lors de la défaite 3-2, au scénario fou, contre le leader de Bundesliga samedi à domicile.

Johan Manzambi a ouvert le score face au Bayern Munich de belle manière.
Johan Manzambi a ouvert le score face au Bayern Munich de belle manière.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.04.2026, 17:41

04.04.2026, 17:43

Le milieu de terrain a pris de court le portier du «Rekordmeister» Manuel Neuer d'une superbe frappe lointaine à la 46e. Son coéquipier Lucas Holer a doublé la marque à la 71e, avant que Tom Bischof (81e, 90e+2) et Lennart Karl (90e+9) ne sauvent le Bayern dans une fin de partie complètement folle.

Il s'agit de la 5e réussite du Genevois de 20 ans cette saison avec le club du Bade-Wurtemberg. En sélection, il avait marqué à deux reprises lors des éliminatoires pour la Coupe du monde à l'automne dernier, à chaque fois contre la Suède.

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