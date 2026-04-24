Johan Manzambi fait sensation en Bundesliga cette saison. Interrogé sur la pépite genevoise de l'équipe de Suisse, le champion du monde allemand Bastian Schweinsteiger s'est montré très élogieux sur la chaîne «ARD».

Bastian Schweinsteiger est un grand fan de Johan Manzambi. IMAGO/Sven Simon

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«Eh bien, il me plaît non seulement visuellement, mais aussi sur le plan footballistique», a plaisanté Bastian Schweinsteiger sur «ARD» (via teleschau) jeudi en marge de la demi-finale de la Coupe d’Allemagne entre Stuttgart et Freiburg (2-1 ap), lorsque la présentatrice Esther Sedlaczek l’a interrogé sur le joyau de la Nati Johan Manzambi.

Le champion du monde allemand de 2014 ne tarit pas d'éloges à l’égard du Suisse, qui évolue à Freiburg. «Manzambi est un joueur complet. Il a une grande capacité de course, il est très bon techniquement, il sait dribbler, il sait marquer des buts», a énuméré Schweinsteiger. Avant d'ajouter : «Il sait quoi faire sur chaque mètre carré du terrain. Il a aussi une super attitude.»

Manzambi vers un transfert record ?

Grâce à ses performances sous les couleurs du club de la Forêt-Noire, Manzambi s'est déjà fait remarquer bien au-delà des frontières nationales. Récemment, le Genevois de 20 ans a été associé à de nombreux clubs de premier plan et aurait notamment suscité l'intérêt du Real Madrid, selon plusieurs médias.

Un transfert important du Suisse l'été prochain ne surprendrait pas non plus Schweinsteiger. «C'est le genre de joueur qui me fait me dire : je ne sais pas s'il jouera encore au SC Freiburg l'année prochaine ou dans deux ans, ou s'il évoluera même à un niveau supérieur.»

Selon «Transfermarkt», la valeur marchande du milieu de terrain s’élève actuellement à 35 millions d’euros. Ce serait dix millions de plus que les précédents records de transfert du club, réalisés avec Kevin Schade (25 millions d’euros à Brentford) et Merlin Röhl (pour l’été 2026, 25 millions d’euros à Everton).

Mais à Freiburg, on pourrait espérer bien plus encore. Grâce à de bonnes performances sous les ordres de Murat Yakin et avec l’équipe nationale suisse lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Manzambi pourrait encore faire grimper sa valeur marchande de manière significative dans les mois à venir.

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