  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga On ne l'arrête plus : Johan Manzambi encore buteur !

ATS

30.11.2025 - 21:27

On n'arrête plus Johan Manzambi! Le milieu de terrain genevois a encore fait trembler les filets avec le SC Fribourg, vainqueur souverain de Mayence (4-0) dimanche en Bundesliga.

Johan Manzambi a marqué son quatrième but du mois face à Mayence.
Johan Manzambi a marqué son quatrième but du mois face à Mayence.
IMAGO/Jan Huebner

Keystone-SDA

30.11.2025, 21:27

30.11.2025, 21:30

La révélation suisse de l'année a marqué son quatrième but du mois de novembre, le deuxième de suite en championnat après celui inscrit lors de la défaite 6-2 sur la pelouse du Bayern Munich. Il a été à la conclusion d'un bon mouvement fribourgeois à la 50e pour le 3-0.

Bundesliga. Le SC Freiburg battu malgré une réussite de Johan Manzambi

BundesligaLe SC Freiburg battu malgré une réussite de Johan Manzambi

Toujours aussi précieux dans son rôle de milieu «box-to-box», le Genevois de 20 ans est même passé proche du doublé, mais sa réussite à la 78e a été annulée pour un hors-jeu. Cela ne devrait pas empêcher sa valeur marchande d'augmenter encore un peu plus.

Swiss Football Night. Les nommés connus : la crème du foot suisse honnorée le 12 janvier

Swiss Football NightLes nommés connus : la crème du foot suisse honnorée le 12 janvier

Widmer sur le banc

Mené 2-0 et réduit à dix après 28 minutes, la lanterne rouge Mayence n'a rien réussi. Le club de l'ouest de l'Allemagne évoluait par ailleurs sans le latéral droit de l'équipe de Suisse Silvan Widmer, qui a observé le match depuis le banc.

Cette victoire permet au SC Fribourg de faire un bon au classement, passant du 11e au 8e rang. Le club de la Forêt-Noire reste toutefois encore loin du podium et des autres places européennes.

Les plus lus

Un dangereux criminel s'échappe d'un hôpital psychiatrique près de la frontière suisse
«C'est affreux que cinq personnes puissent décéder dans un incendie aussi violent»
Mikaela Shiffrin intouchable, Wendy Holdener «agacée et triste»
La coprésidente du PS Mattea Meyer annonce une pause dans sa carrière
Les Etats-Unis ont proposé à Maduro de «partir pour la Russie»
Encore accroché malgré Mbappé, le Real cède la tête au Barça