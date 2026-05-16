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Bundesliga Johan Manzambi termine la saison en beauté avec Fribourg

ATS

16.5.2026 - 17:47

Johan Manzambi et le SC Fribourg ont conclu la saison de Bundesliga à la 7e place grâce à une dernière victoire contre Leipzig (4-1). Le Genevois Johan Manzambi a délivré un nouvel assit samedi.

Johan Manzambi a signé une nouvelle passe décisive.
Johan Manzambi a signé une nouvelle passe décisive.
EPA

Keystone-SDA

16.05.2026, 17:47

16.05.2026, 18:05

A la 26e, l'international suisse (10 sélections) a déposé un centre précis sur la tête du buteur croate Igor Matanovic pour le 2-0. Fribourg a ensuite accentué son avantage en deuxième période pour assurer sa 7e place, synonyme de qualification en Conference League.

Mais les joueurs de la Forêt-Noire pourraient disputer la Ligue des champions s'ils venaient à remporter la finale de l'Europa League qui aura lieu le 20 mai à Istanbul, face aux Anglais d'Aston Villa.

Quoiqu'il en soit, rien ne dit que Johan Manzambi sera de la partie la saison prochaine. Il sera sans doute l'objet de nombreuses convoitises lors du mercato estival après une saison qui l'a vu confirmer les promesses de son éclosion au printemps 2025.

Le Genevois, qui n'avait disputé que 300 minutes avec l'équipe première de Fribourg lors du précédent exercice (2 buts et 2 assists) en a joué plus de 3500 cette saison. Avec à son compteur 7 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues.

Heidenheim et St. Pauli relégués

En bas du classement de Bundesliga, Heidenheim et St. Pauli n'ont pas su éviter la relégation directe lors de cette ultime journée. Wolfsburg devra de son côté passer par le barrage pour conserver sa place dans l'élite allemande.

Stuttgart et son défenseur suisse Luca Jaquez joueront quant à eux la Ligue des champions la saison prochaine. Le club souabe a terminé 4e du classement et devance Hoffenheim et Leverkusen, qui devront se contenter de l'Europa League.

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