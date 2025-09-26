Harry Kane a atteint vendredi la barre des 100 buts sous le maillot du Bayern Munich.

1️⃣0️⃣4️⃣ Games

1️⃣0️⃣0️⃣ Goals



Simply magnificent from Harry Kane! 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pyejUja2nS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025

Keystone-SDA ATS

L'attaquant anglais a signé un doublé dans un match gagné 4-0 par le «Rekordmeister» face au Werder Brême en ouverture de la 5e journée de Bundesliga.

Kane – qui disputait son 104e match avec la formation bavaroise – a trouvé la faille sur penalty à la 45e minute (2-0) puis à la 65e (3-0). Il fait ainsi mieux que Cristiano Ronaldo (avec le Real Madrid) et Erling Haaland (avec Manchester City), qui avaient tous deux eu besoin de 105 matches officiels pour atteindre les 100 buts.

Cette victoire permet au Bayern d'afficher le maximum de 15 points. Quant au Werder Brême, qui a aligné ses deux ex-Lausannois (Cameron Puertas jusqu'à la 61e et Isaac Schmidt dès la 80e), il en reste à 4 points, avec déjà 14 buts encaissés.