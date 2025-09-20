  1. Clients Privés
Bundesliga Porté par un Harry Kane XXL, le Bayern poursuit son sans-faute

ATS

20.9.2025 - 17:59

Le Bayern Munich s'en est sorti samedi après-midi sur la pelouse d'Hoffenheim (4-1) grâce à un triplé de Harry Kane. Les champions d'Allemagne en titre poursuivent leur début de saison parfait.

Harry Kane a inscrit un triplé samedi en Bundesliga.
Harry Kane a inscrit un triplé samedi en Bundesliga.
IMAGO/foto2press

Keystone-SDA

20.09.2025, 17:59

Face au défenseur suisse Albian Hajdari, l'attaquant anglais a réussi son deuxième «hat-trick» de la saison en transformant notamment deux penaltys. Le capitaine des Three Lions compte déjà 8 buts en quatre matches de championnat.

Avec cette victoire, les hommes de Vincent Kompany comptent 12 points sur 12 possibles en ce début de saison et ont la garantie d'occuper seul la tête de la Bundesliga au soir de la 4e journée.

Widmer encore remplaçant

Titulaire en équipe de Suisse, Silvan Widmer doit toujours se contenter d'un maigre temps de jeu à Mayence. Entré à la 81e minute, le latéral droit argovien a quand même participé à la large victoire de son équipe sur la pelouse d'Augsbourg (4-1).

Dans le camp bavarois, le défenseur seelandais Cédric Zesiger et le milieu offensif bernois Fabian Rieder n'ont rien pu faire. Zesiger a même été remplacé à la mi-temps, tandis que Rieder a disputé tout le match.

Muheim et Hambourg rebondissent

Le piston uranais Miro Muheim et Hambourg ont quant à eux bien rebondi après la claque reçue chez le Bayern le week-end dernier (5-0). Le club qui fait son retour dans l'élite cette saison s'est imposé 2-1 devant Heidenheim.

Privé de son milieu genevois Johan Manzambi, le SC Fribourg a de son côté fait fort à Brême, où évoluent les Lausannois Cameron Puertas et Isaac Schmidt. Le club de la Forêt-Noire s'est imposé 3-0 sur le terrain du Werder. Puertas a joué 90 minutes, alors que Schmidt est sorti du banc à l'heure de jeu.

