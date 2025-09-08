  1. Clients Privés
Bundesliga Le Bayer Leverkusen a trouvé son nouvel entraîneur

ATS

8.9.2025 - 15:25

Demi-finaliste de l'Euro 2021 à la tête du Danemark, Kasper Hjulmand est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen.

Kasper Hjulmand est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen.
Kasper Hjulmand est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.09.2025, 15:25

Agé de 53 ans, Kasper Hjulmand s'est engagé jusqu'à l'été 2027. Le Danois succède au Néerlandais Erik ten Hag, limogé la semaine dernière.

Il aura la difficile tâche de reconstruire un effectif après une vague de départ lors du dernier mercato. Florian Wirtz et bien sûr Granit Xhaka, deux des grands artisans du doublé lors de la saison 2023/2024, n'ont ainsi pas été vraiment remplacés.

Bundesliga. Erik ten Hag viré par Leverkusen après seulement deux journées !

BundesligaErik ten Hag viré par Leverkusen après seulement deux journées !

