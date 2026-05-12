Hambourg SV a annoncé mardi la nomination comme directrice sportive de Kathleen Krüger. C'est une première à ce poste pour une femme en Bundesliga.

Kathleen #Krüger wird HSV-Sportvorständin 🔷



Die 40-jährige Managerin wechselt nach 17 Jahren beim @FCBayern zu uns und verantwortet in Zukunft den sportlichen Gesamtbereich. 💪



Alle Infos zur Meldung 👉 https://t.co/cfpYS8b8Ca#nurderHSV pic.twitter.com/2Tqn4DWKds — Hamburger SV (@HSV) May 12, 2026

Keystone-SDA ATS

Son arrivée marque un nouveau jalon pour le football allemand, pionnier dans la promotion de femmes à des postes clés traditionnellement réservés aux hommes. Rien qu'en 2026, Tatjana Haenni a pris en janvier la présidence du RB Leipzig, avant l'intronisation en avril de l'entraîneure Marie-Louise Eta aux manettes de l'Union Berlin pour les derniers matches de la saison.

Kathleen Krüger, 40 ans, arrive du Bayern Munich où elle a occupé plusieurs postes au sein de la direction depuis sa retraite sportive en 2009. Ailleurs en Europe, Helena Costa occupe au Portugal les fonctions de directrice sportive pour le compte d'Estoril.