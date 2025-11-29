  1. Clients Privés
Bundesliga Le Bayern Munich arrache un succès miraculeux

ATS

29.11.2025 - 18:00

Le Bayern Munich a arraché un succès pénible (3-1) contre St-Pauli lors de la 12e journée de Bundesliga. Des buts de Luis Diaz (93e) et Nicolas Jackson (97e) dans les arrêts de jeu ont fait la décision.

Le Bayern Munich a arraché un succès pénible (3-1) contre St-Pauli.
Le Bayern Munich a arraché un succès pénible (3-1) contre St-Pauli.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.11.2025, 18:00

Les hommes de Vincent Kompany augmentent ainsi leur avance en tête. Ils comptent huit points d'avance sur le RB Leipzig, tenu en échec vendredi (0-0) par Mönchengladbach.

Bundesliga. Nico Elvedi et Gladbach rendent service au Bayern Munich

BundesligaNico Elvedi et Gladbach rendent service au Bayern Munich

Augsburg et ses Suisses Cédric Zesiger et Fabian Rieder a été battu 3-0 à Hoffenheim. Zesiger, remplacé à la 71e, a commis un autogoal sur le troisième but juste avant la pause.

