Déjà assuré du titre de champion d'Allemagne depuis deux semaines, le Bayern a arraché le match nul sur sa pelouse contre Heidenheim (3-3), grâce à un but de Michael Olise dans le temps additionnel, à quatre jours du choc contre le Paris SG.

Le Bayern de Leon Goretzka a arraché le match nul sur sa pelouse contre Heidenheim (3-3). ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

En vue de la demi-finale retour de la Ligue des champions mercredi (21h00) dans son Allianz Arena contre le PSG, tenant du titre, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany a fait, comme à son habitude, tourner son effectif, puisque seulement quatre joueurs titulaires au Parc des Princes, lors de la défaite munichoise (5-4) à l'aller, étaient sur la pelouse samedi au coup d'envoi.

Les Munichois ont été menés au score en première période, mais ont cette fois dû se contenter du nul, alors qu'il y a une semaine à Mayence, ils avaient transformé le retard de trois buts à la pause en un succès 4 à 3.

Samedi, les coéquipiers de Jonathan Tah, capitaine du Bayern pour la première fois, ont été menés 2 à 0 (Budu Zivzivadze, 22e et Eren Dinkci, 31e), mais ont rejoint les vestiaires avec un but de retard, grâce à un superbe coup franc de Leon Goretzka avant la pause (44e).

Au retour des vestiaires, Vincent Kompany a fait rentrer Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Joshua Kimmich, et les Munichois ont égalisé juste avant l'heure de jeu. Sur un corner d'Olise, Goretzka s'est retrouvé tout seul dans les six mètres adverses et n'a laissé aucune chance à Ramaj pour un doublé.

Le Bayern a alors fait le siège du but de Heidenheim, Kimmich trouvant le poteau de Ramaj (67e), mais s'est exposé aux contre-attaques de la lanterne rouge de la Bundesliga. Titularisé à la place de Manuel Neuer, Jonas Urbig a sauvé une première fois les siens face à Dinkci, mais après un débordement de Zivzivadze, il n'a rien pu faire sur la frappe enroulée de l'international géorgien, venue se loger en pleine lucarne.

Triplé pour Schick avec Leverkusen

Les Munichois sont finalement parvenus à arracher l'égalisation dans la 10e minute du temps additionnel, grâce à Olise. Sur son mouvement signature venu de son aile droite l'international français a vu sa frappe à ras de terre toucher le poteau, mais Ramaj a retouché la balle dans son propre but, offrant l'égalisation au Bayern.

«Je comprends que tout ne puisse pas toujours être parfait, mais la manière dont nous réussissons à revenir encore et encore n'a rien d'évident. Maintenant, ce match est terminé, tout le monde est en forme. C'est ce que nous voulions. Nous pouvons désormais nous concentrer sur mercredi», a apprécié l'entraîneur Vincent Kompany.

Derrière le Bayern (83 points) et le Borussia Dortmund (2e, 67), la lutte pour les 3e et 4e places, les deux dernières qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, fait rage entre le RB Leipzig (3e, 62), le Bayer Leverkusen (4e, 58), Stuttgart (5e, 58), et Hoffenheim (6e, 58), avec des différences générales de but très proches (+23 pour Leverkusen, +21 pour Leipzig, +20 pour Stuttgart, +16 pour Hoffenheim).

Leipzig s'est incliné à Leverkusen 4 à 1 et devra encore un peu patienter (un succès la semaine prochaine à domicile contre St. Pauli sera suffisant), alors que le Werkself (le surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer) est de retour dans la course.

Les hommes de Kasper Hjulmand, vainqueurs grâce notamment à un triplé de Patrik Schick (25e, 76e, 89e), ont profité du match nul spectaculaire entre Hoffenheim et Stuttgart (3-3), pour grimper à la 4e place avant un déplacement décisif la semaine prochaine à Stuttgart.