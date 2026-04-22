Le Bayern Munich s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne en gagnant sur la pelouse de Leverkusen mercredi soir. Les champions d'Allemagne se sont imposés 2-0.
Pour leur première finale de Coupe d'Allemagne depuis 2020, les Munichois seront opposés au vainqueur de la seconde demi-finale entre Stuttgart et Fribourg, qui s'affrontent jeudi soir (20h45).
Le Bayern a logiquement ouvert le score en première période par Harry Kane (22e), trouvé par Jamal Musiala, pour inscrire son 52e but de la saison. Dominateurs, les coéquipiers de Manuel Neuer ne se sont mis à l'abri que dans le temps additionnel de la seconde période par Luis Diaz (90e+3).