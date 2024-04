Le Bayern Munich a prolongé de quatre ans le contrat de son gardien Alexander Nübel (27 ans), soit jusqu'à l'été 2029. Dans la foulée, il a prolongé de deux saisons la durée de son prêt à Stuttgart.

Bis 2029: #FCBayern verlängert Vertrag mit Alexander #Nübel und verleiht den 27-Jährigen für zwei weitere Spielzeiten an den VfB Stuttgart. ✍️



🔗 https://t.co/q5J7DPbILv#MiaSanMia pic.twitter.com/sp3tGoaePk — FC Bayern München (@FCBayern) April 12, 2024

ATS

«Je suis très heureux de cette décision et de la confiance que le Bayern m'apporte, et dans le même temps je me sens très bien à Stuttgart», a expliqué Alexander Nübel, cité dans le communiqué du club bavarois.

Recruté à l'été 2020 par le Bayern, Nübel n'a joué que quatre matches sous les couleurs munichoises lors de sa première saison. Il a ensuite été prêté à Monaco lors des exercices 2021/22 et 2022/23, avant de rejoindre Stuttgart, toujours en prêt, cette saison.

ATS