Le Bayern Munich a remporté le 35e titre de champion d'Allemagne de son histoire, le 13e sur les 14 dernières saisons, après son succès contre Stuttgart (4-2) dimanche, lors de la 30e journée.

Harry Kane est toujours dans les bons coups et buteur. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Avec 79 points au compteur, les Munichois sont désormais hors d'atteinte du Borusssia Dortmund (64) à quatre journées de la fin de la saison.

Après avoir concédé l'ouverture du score, le Bayern a renversé la rencontre en l'espace de six minutes, entre la 31e et la 37e. En seconde période, Harry Kane a inscrit son 32e but en Bundesliga cette saison (le 51e toutes compétitions confondues).

Avec 109 buts inscrits en 30 matches de championnat, les coéquipiers de Manuel Neuer ont déjà amélioré le vieux record de 1971/72, que le Bayern de Gerd Müller avait établi à 101.

Les Munichois sont encore engagés sur deux autres tableaux, avec une demi-finale de Coupe d'Allemagne à disputer mercredi sur la pelouse du Bayer Leverkusen et une double confrontation en demies de Ligue des champions contre le Paris SG.