Bundesliga Le Bayern Munich fait parler la poudre contre Leipzig

ATS

17.1.2026 - 21:18

Le Bayern Munich s'est imposé 5-1 face au RB Leipzig samedi en Bundesliga. Les Bavarois, toujours invaincus cette saison, ont remporté une 16e victoire en 18 rencontres de championnat.

Les joueurs du Bayern Munich sont toujours invaincus cette saison.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.01.2026, 21:18

Leipzig a pourtant surpris le «Rekordmeister» en inscrivant le 1-0 à la 20e par son buteur brésilien Romulo Cardoso. Serge Gnabry (50e) Harry Kane (67e), Jonathan Tah (83e), Aleksandar Pavlovic (85e) ont progressivement éteint les espoirs des hommes d'Ole Werner d'enchaîner avec un 2e succès en 2026 après celui contre le SC Fribourg (2-0), avant que Michael Olise (88e) ne conclue la prestation offensive du Bayern.

Bundesliga. Le Bayern glouton : festin inaugural pour la reprise

BundesligaLe Bayern glouton : festin inaugural pour la reprise

Son poursuivant du Borrussia Dortmund a arraché la victoire 3-2 à la 95e contre St. Pauli à la faveur d'un penalty transformé par Emre Can. Auparavant, l'équipe d'Hambourg était parvenue à revenir au score après avoir été menée 2-0 par l'équipe du portier suisse Gregor Kobel.

Avec 11 points d'avance sur Dortmund, l'équipe de Vincent Kompany continue sereinement sa marche vers un deuxième titre de champion d'Allemagne consécutif, le 34e de l'histoire du Bayern.

