  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Le Bayern Munich creuse déjà un écart conséquent

ATS

4.10.2025 - 20:33

Six sur six pour le Bayern Munich en Bundesliga ! Les Bavarois ont aligné un nouveau succès en s'imposant 3-0 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Cela leur permet de déjà s'échapper en tête.

Un 11e but cette saison en Bundesliga pour Harry Kane (à gauche).
Un 11e but cette saison en Bundesliga pour Harry Kane (à gauche).
ats

Keystone-SDA

04.10.2025, 20:33

04.10.2025, 20:41

Le tenant du titre n'a pas attendu pour frapper: Diaz a marqué dès la 1re minute. L'inévitable Kane a ajouté le numéro deux (27e) pour son 11e but de l'exercice en championnat. Diaz a scellé le score final (88e).

Le Borussia Dortmund a égaré deux points pour la première fois depuis la journée inaugurale. A domicile, Gregor Kobel et ses coéquipiers ont fait 1-1 contre le RB Leipzig. Les visiteurs ont ouvert le score par Baumgartner (7e), alors que Couto a égalisé pour le BVB (24e).

Au classement, le Bayern Munich compte ainsi déjà quatre points d'avance sur Borussia Dortmund et cinq sur Leipzig.

«Il est le meilleur». Harry Kane, comme un poisson dans l’eau au Bayern Munich

«Il est le meilleur»Harry Kane, comme un poisson dans l’eau au Bayern Munich

Les plus lus

L'État envoie des renforts, les politiques montent au créneau
Flottille pour Gaza: «Nous avons été traités comme des animaux»
Sion décroche un point inespéré après un match abracadabrant !
Avec Akanji et Sommer, l’Inter Milan réalise une démonstration
Pape ovationné lors de la prestation de serment des gardes à Rome
La Municipalité de Lausanne porte plainte