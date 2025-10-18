  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Le Bayern maîtrise Dortmund et prend déjà son envol

ATS

18.10.2025 - 20:37

Le Bayern Munich a remporté le Klassiker de la 7e journée de Bundesliga. A domicile, le tenant du titre a battu Borussia Dortmund 2-1. Les Bavarois ont ainsi creusé l'écart en tête du classement.

Encore un but pour Harry Kane avec le Bayern Munich.
Encore un but pour Harry Kane avec le Bayern Munich.
IMAGO/RHR-Foto

Keystone-SDA

18.10.2025, 20:37

Des buts de Kane (22e) et Olise (78e) ont placé le Bayern sur la voie royale. Brandt a réduit l'écart pour les visiteurs (84e), qui alignaient Gregor Kobel dans la cage. Les Munichois ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final.

Avec le maximum de 21 points, le Bayern compte déjà cinq points d'avance sur le RB Leipzig, six sur le VfB Stuttgart et sept sur un duo formé par Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen.

Bundesliga. Fabian Rieder fait trembler les filets avec Augsbourg

BundesligaFabian Rieder fait trembler les filets avec Augsbourg

Les plus lus

Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Un festival offensif permet à l'OM de détrôner le PSG
But gag et raté lunaire : Servette dans tous ses états à Thoune
La fête se poursuit pour Granit Xhaka et Sunderland