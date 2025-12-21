  1. Clients Privés
Bundesliga Le Bayern Munich se régale avant Noël

ATS

21.12.2025 - 19:57

Le Bayern Munich, malgré de nombreux absents, est allé s'imposer à Heidenheim 4-0 pour son dernier match de l'année 2025. Ce 13e succès en 15 journées de Bundesliga assure aux Munichois de passer de bonnes fêtes.

Le Bayern Munich est allé s'imposer à Heidenheim 4-0 pour son dernier match de l'année 2025.
Le Bayern Munich est allé s'imposer à Heidenheim 4-0 pour son dernier match de l'année 2025.
ats

Keystone-SDA

21.12.2025, 19:57

Avec 41 points sur 45 possibles, le Bayern réalise un parcours presque parfait dans le championnat d'Allemagne où il compte neuf points d'avance sur son premier poursuivant, le Borussia Dortmund. A Heidenheim, les Bavarois ont marqué par Stanisic (15e), Olise (32e), Diaz (86e) et Kane (92e).

