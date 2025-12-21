Le Bayern Munich, malgré de nombreux absents, est allé s'imposer à Heidenheim 4-0 pour son dernier match de l'année 2025. Ce 13e succès en 15 journées de Bundesliga assure aux Munichois de passer de bonnes fêtes.

Keystone-SDA ATS

Avec 41 points sur 45 possibles, le Bayern réalise un parcours presque parfait dans le championnat d'Allemagne où il compte neuf points d'avance sur son premier poursuivant, le Borussia Dortmund. A Heidenheim, les Bavarois ont marqué par Stanisic (15e), Olise (32e), Diaz (86e) et Kane (92e).