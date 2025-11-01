  1. Clients Privés
Bundesliga Leverkusen balayé par une machine bavaroise invincible

ATS

1.11.2025 - 20:30

Le Bayern Munich, malgré une forte rotation en vue du match contre le Paris St-Germain mardi, a corrigé le Bayer Leverkusen (3-0) samedi soir lors de la 8e journée de Bundesliga.

Keystone-SDA

01.11.2025, 20:30

01.11.2025, 20:40

Le «Rekordmeister» a ainsi signé sa 15e victoire en autant de rencontres cette saison.

Bundesliga. Le grand huit du Bayern Munich, le bijou de Lennart Karl

BundesligaLe grand huit du Bayern Munich, le bijou de Lennart Karl

Avec 27 points sur 27 possibles, 33 buts marqués pour 4 encaissés, le Bayern caracole en tête de la Bundesliga avec 5 unités d'avance sur le RB Leipzig et sept sur le Borussia Dortmund. Son entraîneur Vincent Kompany a pourtant fait tourner son effectif et laissé sur le banc Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz et Dayot Upamecano.

Les buts munichois ont été inscrits par Serge Gnabry (25e), Nicolas Jackson (31e) et Loïc Badé contre son camp (44e). Avec 15 succès en autant de rencontres, le Bayern continue donc d'améliorer le début de saison record pour un club du top 5 européen, désormais deux de mieux que l'AC Milan de Fabio Capello en 1992/93.

