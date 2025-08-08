Le Bayern Munich a fait évoluer son partenariat avec le Rwanda, abandonnant la promotion touristique pour se concentrer sur le secteur sportif. Le club munichois avait été critiqué pour cet accord en raison du conflit dans l'est de la RDC.

🚨Après les scandales autour du partenariat, le club a arrêté avec effet IMMÉDIAT sa collaboration avec "Visit Rwanda".



Le club aidera en revanche les jeunes du pays africain. / @cfbayern pic.twitter.com/GGWEp3VyO3 — Media Bayern France (@MediaBayernFR) August 8, 2025

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué intitulé «Nouvelle phase», le Bayern a indiqué vendredi transformer l'accord de sponsoring «en une collaboration exclusive axée sur la promotion des jeunes talents», via son centre de développement à Kigali. Le club maintient son «orientation stratégique visant à développer des talents en Afrique», a expliqué le président du Bayern Herbert Hainer.

Fin août 2023, le Bayern Munich avait signé un partenariat d'une durée de cinq ans avec le Rwanda Development Board (RDB), organisme gouvernemental chargé de promouvoir le pays. Outre le lancement de l'académie, ce contrat devait promouvoir le tourisme dans le pays d'Afrique des Grands Lacs, via l'apparition du logo «Visit Rwanda» sur les panneaux lumineux du stade du club, l'Allianz Arena.

Mais le contexte géopolitique a fragilisé le projet. Début 2025, les violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) se sont intensifiées.