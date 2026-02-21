  1. Clients Privés
Bundesliga Le Bayern se fait peur mais creuse l'écart avec Dortmund

ATS

21.2.2026 - 21:42

Alors qu'il menait 3-0 grâce notamment à un doublé d'Harry Kane, le Bayern Munich s'est fait peur contre Francfort avec une courte victoire 3-2 samedi lors de la 23e journée de Bundesliga. Le match nul du Borussia Dortmund lui permet toutefois de conforter sa place de leader.

Harry Kane a inscrit un doublé.
Harry Kane a inscrit un doublé.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 21:42

Grâce à ce succès, le troisième d'affilée en championnat, les Bavarois comptent huit points d'avance sur leur dauphin, qui a arraché le nul 2-2 sur la pelouse de Leipzig (5e).

Après six victoires consécutives, Dortmund et son gardien suisse Gregor Kobel calent une semaine avant de recevoir le Bayern, mais a limité la casse. Menés 2-0 après un doublé de Christoph Baumgartner, les joueurs du Borussia n'ont obtenu le nul que dans les arrêts de jeu grâce à Fabio Silva (90e+5).

