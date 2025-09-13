Le Bayern Munich prend seul la tête de la Bundesliga. Les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée du Hambourg de Miro Muheim samedi à domicile (5-0).

Johan Manzambi a été expulsé samedi en Bundesliga. IMAGO/Steinsiek.ch

Keystone-SDA ATS

Gnabry (3e), Pavlovic (9e), Kane (26e, sur penalty) et Diaz (29e) ont mis sur orbite le champion d'Allemagne en titre avant que Kane ne s'offre un doublé en deuxième période (62e). Aligné en tant que piston gauche, l'international suisse Miro Muheim ne gardera pas un souvenir impérissable de son premier déplacement à Munich.

Vainqueur 2-0 sur la pelouse d'Heidenheim, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel pointe à deux longueurs du Bayern. Le portier suisse du BVB a signé un quatrième blanchissage de rang après celui réalisé face à Union Berlin (3-0) et ceux avec la Suisse lors de la trêve internationale.

Manzambi voit rouge

Fribourg a de son côté signé un premier succès en championnat après deux défaites. Les joueurs de la Forêt-Noire ont battu Stuttgart 3-1 à domicile. A noter l'expulsion en toute fin de match de Johan Manzambi, qui a touché du pied le visage d'un adversaire en voulant jouer le ballon.

Enfin, le duel entre Wolfsbourg et Cologne a donné lieu à un scénario improbable (3-3). Menée 2-1 à la 90e, l'équipe de Joël Schmied a égalisé une minute plus tard avant de concéder le 3-2 à la 99e. Et au bout d'arrêts de jeu interminables (14 minutes), Cologne a finalement arraché le point du nul.