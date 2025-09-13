  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Samedi cauchemardesque pour Miro Muheim et Johan Manzambi

ATS

13.9.2025 - 20:40

Le Bayern Munich prend seul la tête de la Bundesliga. Les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée du Hambourg de Miro Muheim samedi à domicile (5-0).

Johan Manzambi a été expulsé samedi en Bundesliga.
Johan Manzambi a été expulsé samedi en Bundesliga.
IMAGO/Steinsiek.ch

Keystone-SDA

13.09.2025, 20:40

Gnabry (3e), Pavlovic (9e), Kane (26e, sur penalty) et Diaz (29e) ont mis sur orbite le champion d'Allemagne en titre avant que Kane ne s'offre un doublé en deuxième période (62e). Aligné en tant que piston gauche, l'international suisse Miro Muheim ne gardera pas un souvenir impérissable de son premier déplacement à Munich.

Vainqueur 2-0 sur la pelouse d'Heidenheim, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel pointe à deux longueurs du Bayern. Le portier suisse du BVB a signé un quatrième blanchissage de rang après celui réalisé face à Union Berlin (3-0) et ceux avec la Suisse lors de la trêve internationale.

Manzambi voit rouge

Fribourg a de son côté signé un premier succès en championnat après deux défaites. Les joueurs de la Forêt-Noire ont battu Stuttgart 3-1 à domicile. A noter l'expulsion en toute fin de match de Johan Manzambi, qui a touché du pied le visage d'un adversaire en voulant jouer le ballon.

Enfin, le duel entre Wolfsbourg et Cologne a donné lieu à un scénario improbable (3-3). Menée 2-1 à la 90e, l'équipe de Joël Schmied a égalisé une minute plus tard avant de concéder le 3-2 à la 99e. Et au bout d'arrêts de jeu interminables (14 minutes), Cologne a finalement arraché le point du nul.

Les plus lus

Un vocal envoyé par erreur met les enquêteurs sur une piste macabre
Cette fillette mystérieuse est-elle la prochaine souveraine de la Corée du Nord ?
«Même l’arbitre s’est excusé...» - Le Servette FC lésé à Zurich !
Matériel volé, abri de contrôle forcé: rien ne va plus au Mont-Blanc
France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés