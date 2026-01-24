  1. Clients Privés
Bundesliga Le Bayern tombe enfin après un début de saison sans faute

ATS

24.1.2026 - 17:30

Le Bayern Munich n'est pas invincible. Lors de la 19e journée de Bundesliga, le tenant du titre et leader du championnat a subi sa première défaite de l'exercice, s'inclinant 2-1 contre Augsbourg.

Leader jusque-là intouchable, Harry et le Bayern cèdent à Augsbourg.
Leader jusque-là intouchable, Harry et le Bayern cèdent à Augsbourg.
EPA

Keystone-SDA

24.01.2026, 17:30

24.01.2026, 17:53

Les Bavarois, qui avaient gagné 16 matches et fait 2 nuls jusqu'ici en Bundesliga, ont chuté de manière étonnante à domicile. Ito leur avait donné l'avantage à la 23e, mais les visiteurs ont renversé la table en seconde période grâce à Chaves (75e) et Massengo (81e).

Deux Suisses ont participé à l'exploit d'Augsbourg. Cédric Zesiger a disputé l'intégralité du match dans une défense à trois alors que Fabian Rieder, aligné en pointe, est sorti à la 74e.

