La police allemande a confirmé lundi avoir reçu récemment deux plaintes dans une affaire de violences sexuelles présumées visant un ancien employé du club de football Borussia Dortmund et remontant à plusieurs décennies.

Une affaire d'agressions sexuelles secoue le Borussia Dortmund (photo d’illustration). IMAGO/MB Media Solutions

Deux plaintes ont été déposées «il y a quelques jours» au sujet d'accusations remontant à «un certain temps», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de Hagen (ouest), proche de Dortmund, confirmant une information du quotidien «Bild».

La police n'a pas donné plus de détails sur l'identité de la personne mise en cause ni sur l'âge et le statut des victimes présumées au moment des faits. Le club de Dortmund a déclaré à l'AFP avoir mandaté un cabinet d'audit externe pour enquêter et avoir reçu des signalements via une plateforme dédiée.

Faits remontant à «plusieurs décennies»

Dans un communiqué paru début octobre à la suite d'un article de «Bild» révélant l'affaire, le club a indiqué qu’un premier signalement avait été porté à sa connaissance en 2010, concernant des «tentatives d’approche» qu’un ancien employé aurait effectuées dans les années 1990 à l'égard d’un joueur alors majeur, qui n'avait pas déposé plainte.

En 2023, le club a été informé d'une nouvelle accusation visant le même salarié, pour des faits remontant également à «plusieurs décennies», conduisant le club à rompre son contrat de travail alors que le salarié avait nié les faits, ajoute le communiqué.

D'après «Bild», il s'agirait d'un ancien entraîneur du club qui aurait agressé sexuellement des joueurs et supporteurs mineurs au moment des faits. Dortmund, huit fois champion d'Allemagne, est le principal rival du «Rekordmeister» Bayern Munich sur ces dernières décennies.

