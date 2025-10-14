  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bundesliga Le Borussia Dortmund secoué par une sombre affaire

Nicolas Larchevêque

14.10.2025

La police allemande a confirmé lundi avoir reçu récemment deux plaintes dans une affaire de violences sexuelles présumées visant un ancien employé du club de football Borussia Dortmund et remontant à plusieurs décennies.

Une affaire d'agressions sexuelles secoue le Borussia Dortmund (photo d’illustration).
Une affaire d'agressions sexuelles secoue le Borussia Dortmund (photo d’illustration).
IMAGO/MB Media Solutions

Agence France-Presse

14.10.2025, 11:14

Deux plaintes ont été déposées «il y a quelques jours» au sujet d'accusations remontant à «un certain temps», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de Hagen (ouest), proche de Dortmund, confirmant une information du quotidien «Bild».

La police n'a pas donné plus de détails sur l'identité de la personne mise en cause ni sur l'âge et le statut des victimes présumées au moment des faits. Le club de Dortmund a déclaré à l'AFP avoir mandaté un cabinet d'audit externe pour enquêter et avoir reçu des signalements via une plateforme dédiée.

Faits remontant à «plusieurs décennies»

Dans un communiqué paru début octobre à la suite d'un article de «Bild» révélant l'affaire, le club a indiqué qu’un premier signalement avait été porté à sa connaissance en 2010, concernant des «tentatives d’approche» qu’un ancien employé aurait effectuées dans les années 1990 à l'égard d’un joueur alors majeur, qui n'avait pas déposé plainte.

En 2023, le club a été informé d'une nouvelle accusation visant le même salarié, pour des faits remontant également à «plusieurs décennies», conduisant le club à rompre son contrat de travail alors que le salarié avait nié les faits, ajoute le communiqué.

D'après «Bild», il s'agirait d'un ancien entraîneur du club qui aurait agressé sexuellement des joueurs et supporteurs mineurs au moment des faits. Dortmund, huit fois champion d'Allemagne, est le principal rival du «Rekordmeister» Bayern Munich sur ces dernières décennies.

Le dernier match de Dortmund en Ligue des champions

Dortmund – Athletic Club 4-1

Dortmund – Athletic Club 4-1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Les plus lus

Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
Trois carabiniers tués dans une explosion pendant une expulsion
Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!
Découvrez les notes des joueurs de la Nati