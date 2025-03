Après avoir «retiré» le maillot no 5 de Franz Beckenbauer, le Bayern Munich a décidé de le suspendre sous le toit de l'Allianz Arena. Le club bavarois l'a annoncé mardi dans un communiqué.

Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des #FCBayern setzt der deutsche Rekordmeister eine besondere Ehrung von Franz Beckenbauer um: In Gedenken an den „Kaiser“ wird künftig ein riesiges Trikot mit seinem Namen und der legendären Rückennummer „5“ deutlich sichtbar unter dem Dach… pic.twitter.com/ZBIZ11WcBU — FC Bayern München (@FCBayern) March 4, 2025

AFP ATS

C'est la première fois que le club de foot munichois retire et affiche un maillot d'un ancien joueur, décédé début janvier 2024, alors que la section basket du Bayern a déjà retiré les nos 6 et 24 des icônes Steffen Hamann et Demond Greene.

«Nous nous réjouissons que le club rende hommage de cette façon à Franz Beckenbauer dans son Allianz Arena, après que nos membres ont décidé lors de l'assemblée générale annuelle que son numéro 5 ne sera plus attribué à l'avenir», a souligné le président du club munichois Herbert Hainer, cité dans le communiqué.

Les visiteurs de l'Allianz Arena pourront voir dès mercredi soir, pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen, ce maillot rouge de plus de 15 mètres de long et de plus de 10 mètres de large, floqué du no 5 que Beckenbauer a toujours porté.

Décédé le 7 janvier 2024, Franz Beckenbauer a marqué l'histoire du Bayern, d'abord comme joueur en remportant notamment trois fois la Coupe d'Europe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des champions) en 1974, 1975 et 1976.

En tant que dirigeant, il a fortement soutenu le projet de construction de l'Allianz Arena, son héritage matériel, pour en faire le nouveau stade du Bayern à partir de 2005. L'adresse de l'enceinte a d'ailleurs été modifiée depuis le 1er janvier 2025, pour être désormais au 5, place Franz-Beckenbauer dans le nord de l'agglomération munichoise.