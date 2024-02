Le Paris Saint-Germain a prêté son attaquant Hugo Ekitike (21 ans), qui n'a pas joué depuis août, à l'Eintracht Francfort. Une option d'achat fait partie de la transaction.

Les deux clubs ont réussi à trouver un accord après de longues discussions pour un prêt avec option d'achat obligatoire d'environ 30 millions d'euros, a indiqué une source proche des négociations.

Arrivé au PSG à l'été 2022 et très peu utilisé, Ekitike n'a plus joué depuis le 12 août et la 1re journée de Ligue 1 face à Lorient (0-0). Il cumule 4 buts et 4 passes décisives en 33 matches.

ATS