Johan Manzambi a marqué samedi sur la pelouse du leader du championnat allemand. Mais Fribourg a dû s'incliner devant la performance de Michael Olise, qui a mené le Bayern Munich à une victoire 6-2.

Le but de Johan Manzambi n'a pas suffi face au festival de Michael Olise. AP

Keystone-SDA ATS

Le club de la Forêt-Noire menait pourtant 2-0 à la 17e après la réussite de Manzambi, déjà buteur avec la Suisse contre la Suède il y a une semaine. Le Genevois de 20 ans s'est élevé plus haut que la mêlée sur un corner pour battre Manuel Neuer de la tête.

Le Bayern, qui avait été surpris une première fois sur un coup de coin (12e Suzuki), a rapidement réagi, grâce à un but du jeune attaquant Lennart Karl (17 ans), après un excellent travail de Michael Olise (22e). Les rôles se sont échangés juste avant la mi-temps, Olise marquant sur une passe de Karl (45e+2).

Le meneur de jeu français a délivré deux autres passes décisives sur le 3-2 de Dayot Upamecano (55e) et le 5-2 de Nicolas Jackson (78e) avant de conclure sa performance ahurissante d'une frappe enroulée imparable (84e). Harry Kane a aussi participé à la fête en marquant son 14e but de la saison en Bundesliga (4-2, 60e).

Kobel battu trois fois

Après cette 10e victoire en 11 matches (un nul), le Bayern compte désormais 8 points d'avance sur son nouveau dauphin, le Bayer Leverkusen, vainqueur 3-1 à Wolfsburg, et 9 sur le Borussia Dortmund, qui a été rejoint sur le fil par Stuttgart (3-3).

Gregor Kobel, le gardien de l'équipe de Suisse, a été battu à trois reprises par l'attaquant allemand Denis Undav, auteur d'un hat-trick en deuxième période. Les jaune et noir pensaient pourtant avoir fait le plus dur en prenant l'avantage grâce à Karim Adeyemi, mais Undav a parachevé son oeuvre à la 91e.

Le Borussia Mönchengladbach et son défenseur zurichois Nico Elvedi ont de leur côté signé une bonne opération en s'imposant 3-0 à Heidenheim. Deux autres joueurs de l'équipe de Suisse, Fabian Rieder et Miro Muheim, étaient titulaires samedi. Le premier a pris le meilleur sur le second lors de la victoire 1-0 d'Augsbourg contre Hambourg.