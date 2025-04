Le Bayer Leverkusen s'est incliné (2-1) mardi en demi-finales de la Coupe d'Allemagne face à Arminia Bielefeld, club de troisième division. À l’issue de la rencontre, Granit Xhaka et les supporters de Leverkusen ont notamment eu des discussions animées.

Granit Xhaka et les supporters de Leverkusen ont besoin de parler après la demi-finale de la Coupe. bild: screenshot x.com/SkySportDE

Sandro Zappella (trad. nl) Sandro Zappella

Le tenant du titre est tombé ! Le Bayer Leverkusen a en effet été battu (2-1) à la surprise générale par Arminia Bielefeld, un club de troisième division, en demi-finale de la Coupe d'Allemagne mardi soir.

Alors que chez le «Petit Poucet» la joie était forcément immense, chez le «Werkself» («le Onze de l’usine»), décevant sur toute la ligne, la désillusion était totale. La frustration était ainsi palpable après le coup de sifflet final, aussi bien chez les joueurs que chez les supporters qui avaient fait le déplacement.

La situation s'est particulièrement envenimée avec Granit Xhaka. Le capitaine de l'équipe nationale suisse s'est présenté aux supporters après le coup de sifflet final et s'est violemment accroché avec un fan.

Granit Xhaka geriet mit den eigenen Fans aneinander, gestenreich diskutierte der Anführer von Bayer Leverkusen vor dem Auswärtsblock mit den aufgebrachten Anhängern.#skypokal #dfbpokal pic.twitter.com/SIcpljQtrK — Sky Sport (@SkySportDE) April 1, 2025

Xhaka et le supporter se sont alors livrés à une intense bataille verbale, tous deux gesticulant énergiquement. Ils se sont ainsi montrés du doigt et ont même dû être retenus. Les raisons exactes de cet accrochage ne sont pas claires. Il est probable que Xhaka ait voulu discuter après sa performance embarrassante, ce qui a probablement fait déborder les émotions des deux côtés.

«Nous avons complètement foiré»

Le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, n’a également pas caché son amertume à la fin du match. «Bien sûr que tout le monde est déçu. C'était de loin notre plus faible performance de la saison, et en plus dans ce match important», a-t-il déclaré à la chaîne «ARD». L'international allemand Robert Andrich a, lui aussi, eu des mots très clairs : «Nous devons admettre que nous avons complètement foiré.»

Pour le Bayer Leverkusen, il ne reste désormais plus qu'une seule possibilité de remporter un titre cette saison : le championnat. Mais avec six points de retard à sept journées du terme sur le leader, le Bayern Munich, la mission semble bien impossible.