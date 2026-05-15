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Bundesliga Légende du Bayern, Manuel Neuer rempile pour une année

ATS

15.5.2026 - 17:32

Le gardien de but et capitaine du Bayern Manuel Neuer (40 ans) a prolongé son contrat avec le club munichois d'une saison jusqu'à l'été 2027, a annoncé le club vendredi.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.05.2026, 17:32

15.05.2026, 17:57

«J'ai pris le temps de réfléchir avant de prendre ma décision. Ici, toutes les conditions sont réunies: avec cette équipe, nous pouvons battre n'importe quel adversaire», s'est réjoui Manuel Neuer, qui disputera ainsi une 16e saison sous les couleurs du «Rekordmeister».

Selon la presse allemande, Manuel Neuer devrait encore plus partager son temps de jeu avec le jeune Jonas Urbig (22 ans), recruté en provenance de Cologne en janvier 2025 et amené à prendre la place de Neuer au Bayern à l'avenir. Le Bayern a aussi prolongé le contrat de Sven Ulreich, N.3 dans la hiérarchie des gardiens, d'une saison.

En fin de contrat au 30 juin 2026, Neuer souhaitait initialement prendre fin mars sa décision, mais a demandé un peu plus de temps après deux déchirures musculaires en février et en mars. De retour, il a prouvé à 40 ans qu'il était toujours aussi décisif dans les buts du Bayern, multipliant les parades en quarts et en demi-finales de la Ligue des champions, face au Real Madrid et au PSG.

Ses performances ont une nouvelle fois relancé les rumeurs d'un retour en sélection pour la Coupe du monde en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique) cet été (11 juin-19 juillet), alors que Neuer a mis un terme à sa carrière en sélection à l'issue de l'Euro 2024. Selon plusieurs médias allemands, il figure sur une liste élargie de 55 noms remise par chaque sélection à la FIFA.

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