Le RB Leipzig a sombré samedi sur sa pelouse contre Wolfsburg, s'inclinant 5-1 lors de la 12e journée du championnat d'Allemagne. Une troisième défaite consécutive qui fragilise encore un peu plus la position de l'entraîneur Marco Rose.

Patrik Schick a offert la victoire à Leverkusen à Berlin. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

Au contact du Bayern Munich au soir de la 8e journée en tête de la Bundesliga (20 points chacun sur 24 possibles), Leipzig n'a depuis pris qu'un point lors des quatre dernières journées, battu à Dortmund (2-1), à Hoffenheim (4-3) et par Wolfsburg (5-1). Samedi, le RB a coulé en l'espace d'un quart d'heure, encaissant trois buts par Mohamed Amoura (4e et 16e) et Tiago Tomas (5e).

C'est le sixième match consécutif de Leipzig sans victoire, si on y ajoute les revers à Glasgow contre le Celtic (3-1) et à Milan contre l'Inter (1-0) en Ligue des champions, où le club de l'est de l'Allemagne est quasiment éliminé avec cinq revers en autant de matches. Une série qui complique l'avenir de Marco Rose, arrivé sur le banc à l'automne 2022 (il avait remplacé l'Allemand Domenico Tedesco).

Inter – Leipzig 1-0 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

«Marco Rose est notre entraîneur», a répondu le directeur sportif Marcel Schäfer au micro du diffuseur Sky à la question de savoir si Rose sera toujours l'entraîneur de Leipzig mercredi contre l'Eintracht Francfort en huitièmes de finale de Coupe. «Pour moi, la question ne se pose pas. Je ne pense pas qu'il y ait de discussion autour de l'entraîneur», a estimé de son côté le gardien Peter Gulacsi.

Leverkusen passe devant Leipzig

Au classement du championnat d'Allemagne, les coéquipiers de Willi Orban sont dépassés par le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, vainqueur samedi à Berlin sur la pelouse de l'Union (2-1) grâce à un but du Tchèque Patrik Schick dans les 20 dernières minutes. Leverkusen prend la troisième place avec 23 points, à égalité avec l'Eintracht Francfort, qui se déplace à Heidenheim dimanche (17h30).

Avec un trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, Leverkusen prépare ainsi parfaitement son huitième de finale de la Coupe mardi à Munich contre le Bayern.