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Bundesliga Leipzig valide sa place en Ligue des champions

ATS

9.5.2026 - 17:57

Le RB Leipzig a validé sa participation à la prochaine Ligue des champions samedi en s'imposant 2-1 à domicile contre St. Pauli. Stuttgart, Hoffenheim et Leverkusen se disputeront le dernier ticket.

Les joueurs de Leipzig jubilent après leur qualification pour la prochaine C1.
Les joueurs de Leipzig jubilent après leur qualification pour la prochaine C1.
ats

Keystone-SDA

09.05.2026, 17:57

09.05.2026, 18:15

Avec 65 points, le club de l'est de l'Allemagne reste à distance du Borussia Dortmund (2e, 70) et de l'intouchable Bayern Munich (1er, 83), assuré du titre depuis trois semaines. Leipzig est assuré de finir à la 3e place en fin de saison et acte son retour en Ligue des champions à partir de la fin de l'été.

Vainqueurs à domicile du Bayer Leverkusen (3-1) et du Werder Brême (1-0), Stuttgart et Hoffenheim ont toujours à égalité avec 61 points, la 4e place revenant au club souabe qui dispose d'une meilleure différence de buts (+22 contre +17).

Cette 4e place sera le principal enjeu de la dernière journée de Bundesliga dans une semaine (samedi, 15h30), avec les déplacements de Stuttgart à Francfort, et de Hoffenheim à Mönchengladbach.

Avec 58 points (+21), Leverkusen conserve un infime espoir de qualification pour la compétition reine du foot européen et devra s'imposer à domicile contre Hambourg et compte sur des revers de Stuttgart et Hoffenheim pour coiffer sur le finish les deux équipes. Sinon, le «Werkself» devra se contenter de la Ligue Europa.

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